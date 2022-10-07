ميسي: مونديال قطر 2022 سيكون الأخير في مسيرتي

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاسطورة ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان الفرنسي، أن كأس العالم 2022 في قطر ستكون آخر نسخة يشارك فيها رفقة منتخب التانغو، وهو الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر الذي بات يفصله عنه حوالي شهر ونصف.



وأكد الاسطورة ميسي في تصريحات صحفية، بأن "كأس العالم 2022 ستكون آخر محطة له في كؤوس العالم، بعدما شارك رفقة منتخب بلاده الأرجنتين في 4 نسخ ماضية (2006 و2010 و2014 و2018) ويستعد لمشاركة خامسة قد تكون بمثابة الكرز فوق الكعك في حال تتويجه باللقب العالمي لأول مرة في تاريخه".

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو أن "الأسطورة ميسي أخبر الصحفي واللاعب الأرجنتيني السابق سيباستيان فينيولو بقراره وذلك في حوار جمعه به لفائدة التلفزيون الأرجنتيني".

ويبلغ الاسطورة ميسي من العمر 35 سنة، وهو الأمر الذي دفعه بنسبة كبيرة إلى إعلان أن مونديال قطر سيكون آخر مونديال يشارك فيه رفقة الأرجنتين، بما أنه سيبلع الـ 39 عامًا في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكان الاسطورة ميسي قريبًا من التتويج بمونديال البرازيل عام 2014 لمّا قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، قبل أن يخسرها أمام المنتخب الألماني بهدف نظيف من توقيع ماريو غوتزه في مواجهة تبقى راسخة لدى عشّاق الأسطورة ليو ميسي.

ويرشح متابعون منتخب الأرجنتين لأداء مشوار كبير في كأس العالم بقطر، ويعد من أبرز المنتخبات المرشحة للوصول إلى المباراة النهائية رفقة منتخبات البرازيل وفرنسا حامل اللقب وإسبانيا بدرجة أقل.

ومثّل الاسطورة ميسي خلال مسيرته منتخب الأرجنتين في 164 مباراة سجل فيها 90 هدفًا، بالإضافة إلى تقديم العديد من التمريرات الحاسمة، كما تُوج معه بلقب كوبا أمريكا سنة 2021.

جديرٌ بالذكر أن منتخب الأرجنتين سينافس خلال نهائيات مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.