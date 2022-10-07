حملة لترحيل هالاند عن مانشستر سيتي.. ما القصّة؟

وجاءت حملة التوقيعات، بطلب من شريحة كبيرة من الجماهير الإنجليزية؛ لأنها تعتبر هالاند، عبارة عن "روبوت وليس إنسانا"، بعد المستويات الخرافية التي يقدمها اللاعب منذ قدومه إلى مانشستر سيتي بداية الموسم الحالي.وأشار الموقعون على حملة المطالبة برحيل هالاند عن الدوري الإنجليزي، إلى أنهم سيقدمون التوقيعات إلى البرلمان البريطاني، لمناقشتها، واتخاذ القرار المناسب فيها.

الجماهير بدأت توقع على عريضة لترحيل هالاند من البريميرليغ لأنه 'روبوت' من اجل عرضها على البرلمان للنقاش!



😱 pic.twitter.com/WtwMBgk1in — EPL World (@EPLworld) October 6, 2022

وقالت صحيفة الميرور البريطانية: "إن حساباً باسم (Ten Hag's Reds!) قام بإعداد عريضة على موقع Change، لمنع هالاند من لعب كرة القدم في إنجلترا، ويأتي ذلك بعد أن سجل هالاند ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي".وأضافت الصحيفة: "تمت تسمية العريضة باسم (عريضة لحظر إيرلينغ هالاند من كرة القدم لأنه ليس عادلاً) بالإضافة لوصف هالاند بأنه روبوت (إنسان آلي)".وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية فإنه حتى الآن قام أكثر من مليون و800 ألف مشجع في الدوري الإنجليزي من المواطنين البريطانيين بالتوقيع على عريضة لترحيل هالاند من إنجلترا وعرضها على البرلمان!!وطالب مغرّد من هالاند، بالتوقف عن تسجيل الأهداف حتى لا يزعجوه. وقام مغرد آخر بدعم هالاند، قائلًا:" ستحطم كل الأرقام القياسية في كرة القدم، وأنا متأكد من ذلك، وأتمنى لك المزيد من التقدم والفوز"، ورد آخر "روبوت هالاند! هل أنت متأكد أنك من هذا الكوكب؟".وانتقل هالاند، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المنقضي، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما دفع السيتي قيمة الشرط الجزائي.ويقدم هالاند، مع مانشستر سيتي، عروضًا قوية، حيث سجل فيالدوري الإنجليزي 2022-23، 14 هدفًا، وصنع 3 أهداف، خلال 8 مباريات، وسجل ثلاثة هاتريك في ثلاث مباريات على ملعب الاتحاد، كما سجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا 2022-23 خلال 3 مباريات.