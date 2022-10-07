بعد الجدل الكبير.. قطر توضح حقيقة منشور الممنوعات المتعلق بالمونديال

وأثار المنشور جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حمل توجيهات للجمهور الحاضر للمونديال بالامتناع عن عدة أمور أبرزها شرب الكحول واللبس المبتذل والمثلية والألفاظ الخادشة والعلاقات المحرمة وتصوير الناس دون إذنهم.وأوضحت اللجنة العليا للإرث والمشاريع في بيان رسمي أن هذا المنشور المتداول غير صحيح ولم يصدر عن أي جهة رسمية.ودعت الجمهور والزوار اعتماد المنشورات الرسمية الصادرة عن الجهات المنظمة لمونديال قطر 2022.وأوضح البيان أن فيفا بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين يوضح جميع المعلومات والتوجيات الخاصة بهم.وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.