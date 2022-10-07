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نجم البرتغال يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

رياضة

2022-10-07 | 07:47
نجم البرتغال يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة
3,213 مشاهدة

أصدر نادي وولفرهامبتون بيانا رسميا يعلن فيه عن تفاصيل إصابة مهاجمه، بيدري نيتو، التي تعرض لها البرتغالي خلال مباراة وست هام الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وتعرض نيتو لإصابة في كاحل القدم استدعت مغادرته مباراة فريقه ضد وست هام في الشوط الأول.
وكشف نادي وولفرهامبتون في بيانه عن تفاصيل إصابة نجمه البرتغالي في الكاحل والتي سيغيب على إثرها عن خوض نهائيات مونديال قطر 2022 مع منتخب بلاده.

وذكر بيان النادي الإنجليزي: "تعرض بيدرو لإصابة في الكاحل أمام وست هام يوم السبت حيث تسببت في ضرر بالأربطة الجانبية".


وأضاف البيان: "بعد مزيد من التقييم ورأي الجهاز الطبي بالنادي هذا الأسبوع، من المقرر أن يخضع نيتو لعملية جراحية، وهذا يعني، للأسف، أنه لن يكون لائقا لخوض مباريات كأس العالم المقبل".

ولم يكشف وولفرهامبتون عن مدة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي قد تبعده لعدة أشهر عن المستطيل الأخضر.
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