هدف ميسي الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

اختير هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في مرمى بنفيكا، الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وتفوق هدف ميسي الذي أحرزه بيسراه من خارج المنطقة وجاء ثمرة تبادل للكرة بين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، على هدف البرتغالي رافائيل جيرييرو لاعب بوروسيا دورتموند أمام إشبيلية، وعلى هدف الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في مرمى رينجرز.