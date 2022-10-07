بعد إصابته بالساق.. باريس يكشف مدة غياب ميسي عن الملاعب

وقال مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه في مؤتمر صحفي إن "نجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة سان جيرمان المقبلة بسبب إصابة في ربلة الساق".وأضاف، أن" ميسي طلب استبداله (في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا الأربعاء الماضي)، إذ كانت لديه مشكلة طفيفة في ربلة الساق لكنه سيعود للتدريب يوم الأحد المقبل".ويعاني الباريسي من إصابات أخرى في صفوفه إذ يغيب المدافع نونو منديز لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلات بينما يعاني كيليان مبابي من عدوى في الحلق.وقال غالتييه إنه يتوقع انضمام مبابي لاعب منتخب فرنسا للتشكيلة والسفر مع الفريق رغم أنه ربما يجلس على مقاعد البدلاء ليحصل الشاب هوغو إيكيتيكو (20 عاما) على فرصة ثانية للمشاركة أساسيا من البداية.وينفرد سان جيرمان الذي لم يخسر حتى الآن بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطتين على أولمبييك مرسيليا صاحب المركز الثاني والذي سيستضيف فريق الذيل أجاكسيو يوم السبت.