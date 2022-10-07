بثلاثية بيضاء.. العراق يهزم البحرين في آسيوية الناشئين

تغلب منتخب العراق للناشئين، اليوم الجمعة، على نظيره البحريني بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً، المقامة في العاصمة العمانية مسقط.

وسجل علي اكبر طاهر أول أهداف العراق في الدقيقة (48)، فيما ضاعف باوان ستار النتيجة عند الدقيقة (70).



وجاء الهدف الثالث لناشئة العراق في الدقيقة 85 عبر اللاعب أمير جواد.

