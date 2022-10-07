كلوب يحدد احتياجات ليفربول في الموسم الحالي

وحذر كلوب خلال مؤتمر صحفي من "الاعتقاد بأنه توصل لحل مشاكل ليفربول لكنه قال إن قدرة الفريق على اللعب بأكثر من أسلوب قد يجعل الأمور أكثر صعوبة على المنافسين بداية من مواجهة آرسنال متصدر الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل".واضاف: "من المهم جدا ألا يكون من السهل على الخصوم توقع أسلوبنا.. لذلك نحن بحاجة لأساليب (لعب) مختلفة، لا نريد تعقيد الأمور أكثر مما ينبغي، لكن يتعين علينا التوصل لأفضل طريقة تناسب الخصم التالي وتناسبنا"."وتابع كلوب: "عملت الفرق على البحث عن أسلوب للعب في مواجهتنا عندما لا نكون في أفضل حالاتنا... لا يوجد أسلوب لعب في العالم بلا نقطة ضعف، الأمر بأكمله يتعلق بكيفية أدائنا وما فعلناه وبأي مستوى، لا نزال في مرحلة إيجاد المخرج، لذا لا يمكنك قول إننا عدنا، نحن بحاجة للاستمرارية ولاستقرار المستوى. لست مهتما بالمدى القصير، يجب أن نكون جيدين حتى نحقق التميز".ونافس ليفربول على أربع جبهات في الموسم الماضي بفضل أسلوبه في الضغط العكسي لكنه يعاني في الوقت الحالي سعيا لتكرار هذا المستوى وحاليا يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في مباراتين من سبع حتى الآن.وأدى تراجع المستوى إلى لجوء كلوب للعب بأربعة مهاجمين هم محمد صلاح وديوجو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز ضد رينجرز الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي لتؤدي هذه الخطوة إلى فوز بنتيجة 2-صفر لترتفع المعنويات.