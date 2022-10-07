أنس الجابر تودع بطولة الياسمين للتنس

ولم تدخل أنس جابر اللقاء جيدا أمام الأمريكية التي أخذت الأسبقية ونجحت في كسر إرسال نجمة تونس التي واجهت صعوبات كبيرة حتى في إرسالاتها وهو ما أعطى ثقة كبيرة لكلير ليو التي فازت بالمجموعة الأولى بنتيجة (6-3).وفي المجموعة الثانية تمكنت أنس جابر من رد الفعل وكسر إرسال منافستها الأمريكية لأول مرة في الشوط الثاني، لتعدل النتيجة وتفوز بالمجموعة بنتيجة (6-4).وفي المجموعة الثالثة والحاسمة حاولت أنس جابر أن تجد توازنها وتستعيد نجاعتها في حضور جماهير تونسية كبيرة واصلت تشجيعها على امتداد المواجهة، لكنها خسرت هذه المجموعة بنتيجة (6-4).وفرضت كلير ليو على المصنفة الثانية عالميا مغادرة البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 250 الف دولار والمقامة حاليا بمدينة المنستير بالساحل التونسي، وذلك أمام الجماهير التونسية بعد أن كانت المرشحة الأولى لنيل اللقب.