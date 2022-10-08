https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434547-638008026347284932.jpg
صراع رياضي بين مدريد وليفربول على نجم دورتموند.. لمن الغلبة؟
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز ـ رياضة
يبدو أن مستقبل الدولي الإنجليزي ، جود بيلينجهام، لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند سينحصر بين ناديي ريال مدريد وليفربول.
وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، يدرك دورتموند أن صاحب ال19 عاما، سيرحل عن صفوف الفريق الموسم المقبل، على الرغم من تألقه وارتدائه شارة القيادة.
وأضافت أن رغبة اللاعب تميل للانتقال لصفوف ليفربول أكثر من ريال مدريد، رغم عمل الفريق الإسباني على التوقيع معه في الأسابيع الماضية.
كما أشارت إلى أن بيلينجهام وضع أولوية العودة إلى بلده إنجلترا من جديد، بعد 3 مواسم قضاها رفقة دورتموند عقب رحيله عن أكاديمية بيرمنجهام سيتي بعمر 17 عاما.
ويملك بيلينجهام عقدا مع دورتموند حتى عام 2024، ومن المنتظر أن يبلغ سعره 100 مليون يورو.
يذكر أن بيلينجهام خاض 12 مباراة رفقة دورتموند في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي