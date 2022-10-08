صراع رياضي بين مدريد وليفربول على نجم دورتموند.. لمن الغلبة؟

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، يدرك دورتموند أن صاحب ال19 عاما، سيرحل عن صفوف الفريق الموسم المقبل، على الرغم من تألقه وارتدائه شارة القيادة.وأضافت أن رغبة اللاعب تميل للانتقال لصفوف ليفربول أكثر من ريال مدريد، رغم عمل الفريق الإسباني على التوقيع معه في الأسابيع الماضية.كما أشارت إلى أن بيلينجهام وضع أولوية العودة إلى بلده إنجلترا من جديد، بعد 3 مواسم قضاها رفقة دورتموند عقب رحيله عن أكاديمية بيرمنجهام سيتي بعمر 17 عاما.ويملك بيلينجهام عقدا مع دورتموند حتى عام 2024، ومن المنتظر أن يبلغ سعره 100 مليون يورو.يذكر أن بيلينجهام خاض 12 مباراة رفقة دورتموند في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.