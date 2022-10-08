Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البنتاغون يكشف تفاصيل تخص "عملية القامشلي"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"تحلية المياه".. قطر تواجه مشكلة قبيل انطلاق مونديال كاس العالم 2022

رياضة

2022-10-08 | 02:29
&quot;تحلية المياه&quot;.. قطر تواجه مشكلة قبيل انطلاق مونديال كاس العالم 2022
المصدر:
الحرة
1,769 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
في منطقة قاحلة تعاني من شح المياه، تحتاج قطر إلى ما لا يقل عن 10 آلاف لتر من الماء يوميا لكل ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت صحيفة "الغارديان" إن "ملاعب مونديال قطر الذي ينطلق 20 نوفمبر المقبل، تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 آلاف لتر من المياه المحلاة يوميا وذلك لسقي العشب الطبيعي لثمان ملاعب رئيسية و130 ملعبا إضافيا للتدريبات".

وبالنسبة لحالات الطوارئ، "هناك احتياطي من العشب تبلغ مساحته 425 ألف متر مربع - حوالي 40 ملعبا لكرة القدم - ينمو في مزرعة شمال الدوحة"، وفقا لرويترز.

وعلى الرغم من أنها تعد من بين أعلى مستهلكيها في العالم، تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من شح المياه، حيث تعتمد على تقنية تحلية المياه المالحة.

وقالت الأستاذة المساعدة للبنية التحتية المدنية والهندسة البيئية بجامعة خليفة في الإمارات، مريم راشد الشحي، "تحلية المياه هي مصدرنا الرئيسي للمياه العذبة".

وأضافت: "إنها منطقة قاحلة للغاية والأمطار السنوية تتناقص، لذلك من المخيف للغاية التفكير في أي مصادر أخرى للمياه".

منذ الخمسينيات من القرن الماضي، كانت دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تعمل على التحلية كمصدر رئيسي للمياه لديها مع وجود أكثر من 300 محطة لتحلية المياه في الدول الست. وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي 43 بالمئة من إجمالي الحصة العالمية من طاقة تحلية المياه.

ومع ذلك، ذكرت "الغارديان" أن عملية تحلية المياه المالحة لها تكاليف بيئية ضخمة من حيث استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم لتنفيذ العملية، بالإضافة إلى الآثار البيئة على الحياة البحرية.

ويتطلب تشغيل محطات تحلية المياه قدرا كبيرا من الطاقة التقليدية التي تعد سببا رئيسيا لظاهرة الاحتباس الحراري. وتملك السعودية وحدها ما يقرب من 30 محطة لتحلية المياه تحرق 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وفقا للصحيفة.

ومن المتوقع أن تزدهر عملية تحلية المياه المالحة بنسبة 37 بالمئة في جميع أنحاء منطقة الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة.

يقول مدير برنامج الشرق الأوسط لمركز المملكة المتحدة لعلوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ويل لو كويسن، "إذا نظرت إلى قدرة تحلية المياه في مجلس التعاون الخليجي، فإن حجم المياه الناتجة من العملية يبلغ حوالي أربعة أضعاف كمية المياه المتدفقة عبر نهر التايمز".

ولكن مع ارتفاع عدد السكان، تواجه صناعة المياه في المنطقة ضغوطا متزايدة. وتعمل معظم محطات التحلية بالنفط أو الغاز عبر طريقتين إما بتقنية المعالجة الحرارية التي تجمع البخار من الماء المغلي وتكثفه، أو بتقنية التناضح العكسي الأكثر حداثة، وهي عملية تعتد على الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي.

وقال لو كويسن إن "هناك الحاجة لكثير من الطاقة في كلتا الحالتين تأتي من مصادر كثيرة بما في ذلك حرق الوقود الأحفوري".

وعلى الرغم من الالتزامات بخفض انبعاثات الكربون وتحقيق الأهداف الصافية الصفرية لدى دول الخليج، تتوقع المنطقة زيادة عمليات تحلية المياه، مع التخطيط لتوسيع السعة بنسبة 37 بالمئة بحلول عام 2027.

لذلك، على الرغم من أن قطر تؤكد أن كأس العالم ستكون خالية من الكربون، إلا أن منظمات المناخ تعرب بالفعل عن شكوكها، لا سيما وأن مطالب المياه وحدها مكلفة للبيئة والمناخ.

في يوليو، خلصت ورقة بحثية نشرها موقع "ساينس دايركت" إلى أنه يجب إجراء تقييم الأثر البيئي قبل بناء أي محطة تحلية مياه جديدة للحد من الآثار السلبية لهذه العملية.

وقال لو كويسن إن هذا قد يكون مدمرا للنظام البيئي البحري في الخليج، على اعتبار أن تحلية المياه هي واحدة من أسوأ العوامل المسببة للتلوث البحري في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى استهلاكها الكثير من الطاقة التقليدية، تنتج العملية محلول ملحي ثانوي، وهو سائل نفايات عالي الملوحة يتم تصريفه عادة في البحر.

ويمكن أن يحتوي السائل على مواد كيميائية مثل الكلور والمعادن الثقيلة والعوامل المضادة للرغوة التي تضاف أثناء عملية التحلية، مما يضر بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية الصغيرة التي تعيش في قاع البحر.

وقالت الشحي "إن كمية المياه التي يتم ضخها كل يوم من الخليج لعملية التحلية ضخمة". وذلك، وفقا للصحيفة البريطانية قبل إضافة كأس العالم إلى هذه المعادلة.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
هيئة الطب العدلي في إيران تعلن اسباب وفاة الشابة &quot;مهسا أميني&quot;
27.33%
06:43 | 2022-10-07
هيئة الطب العدلي في إيران تعلن اسباب وفاة الشابة "مهسا أميني"
06:43 | 2022-10-07
توجيه امني بغلق ساحة التحرير وساحة الطيران وتنفيذ خطة الطوارئ في بغداد
19.32%
17:49 | 2022-10-07
توجيه امني بغلق ساحة التحرير وساحة الطيران وتنفيذ خطة الطوارئ في بغداد
17:49 | 2022-10-07
بالفيديو.. لحظة تفجير جسر القرم وانهيار أحد مساراته
Play
18.18%
05:15 | 2022-10-08
بالفيديو.. لحظة تفجير جسر القرم وانهيار أحد مساراته
05:15 | 2022-10-08
كارثة جديدة بملعب كرة قدم.. قتيل وأكثر من 100 جريح!
12.13%
02:19 | 2022-10-07
كارثة جديدة بملعب كرة قدم.. قتيل وأكثر من 100 جريح!
02:19 | 2022-10-07
السومرية تنشر أسماء النواب البدلاء الذين ادوا اليمين الدستوري – عاجل
12.07%
05:13 | 2022-10-08
السومرية تنشر أسماء النواب البدلاء الذين ادوا اليمين الدستوري – عاجل
05:13 | 2022-10-08
مكافحة إرهاب كردستان تكشف تفاصيل انفجار السيارة في أربيل - عاجل
10.98%
07:28 | 2022-10-07
مكافحة إرهاب كردستان تكشف تفاصيل انفجار السيارة في أربيل - عاجل
07:28 | 2022-10-07
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. لحظة تفجير جسر القرم وانهيار أحد مساراته
Play
بالفيديو.. لحظة تفجير جسر القرم وانهيار أحد مساراته
05:15 | 2022-10-08
بالفيديو.. الفساد يطال "مقبرة النجف النموذجية": بيع أراضي بدون موافقات!
Play
بالفيديو.. الفساد يطال "مقبرة النجف النموذجية": بيع أراضي بدون موافقات!
14:18 | 2022-10-07
بالكتل الكونكريتية.. اغلاق جسر السنك وسط بغداد (فيديو)
Play
بالكتل الكونكريتية.. اغلاق جسر السنك وسط بغداد (فيديو)
05:33 | 2022-10-07
صلاح الدين: تخوف من ضياع التخصيصات المالية في صفقات فاسدة‎‎
Play
صلاح الدين: تخوف من ضياع التخصيصات المالية في صفقات فاسدة‎‎
03:56 | 2022-10-07
زحامات مرورية خانقة بسبب قطع الجسور
Play
زحامات مرورية خانقة بسبب قطع الجسور
03:39 | 2022-10-07
وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية تنديدا بقصف الأراضي العراقية (صور وفيديو)
Play
وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية تنديدا بقصف الأراضي العراقية (صور وفيديو)
02:49 | 2022-10-07
بالفيديو.. رغم التخصيصات المالية الهائلة مواطنو صلاح الدين متخوفون من ضياع الاموال بسبب الفساد
Play
بالفيديو.. رغم التخصيصات المالية الهائلة مواطنو صلاح الدين متخوفون من ضياع الاموال بسبب الفساد
13:43 | 2022-10-06
بالفيديو: الطفلة"علا" تناشد لانقاذها بعد اصابتها بمرض "تشمع الكبد" القاتل‎‎
Play
بالفيديو: الطفلة"علا" تناشد لانقاذها بعد اصابتها بمرض "تشمع الكبد" القاتل‎‎
09:49 | 2022-10-06
النجف تعاني من تلكؤ المشاريع وانذارات محلية للشركات
Play
النجف تعاني من تلكؤ المشاريع وانذارات محلية للشركات
06:30 | 2022-10-06
غرب كربلاء: خدمات غائبة وحياة معدومة
Play
غرب كربلاء: خدمات غائبة وحياة معدومة
05:42 | 2022-10-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.