برشلونة وأتلتيكو مدريد يتوصلان لاتفاق نهائي بشأن غريزمان

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"، إن الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، سيأخذ طابعه الرسمي الأسبوع المقبل، ويشمل عقدًا لغريزمان، مع أتلتيكو مدريد لمدة ثلاثة مواسم.وسيشارك غريزمان مع أتلتيكو مدريد في مباريات الدوري الإسباني، من دون مشكلات وقيود، بدءًا من مواجهة فريقه أمام جيرونا، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2022-23.وكان فريق أتلتيكو مدريد، يشرك غريزمان، في المباريات بعد الدقيقة 60؛ وذلك للضغط على برشلونة لتقليل سعر بند شراء اللاعب الإلزامي والذي كانت تبلغ قيمته 40 مليون يورو، ويتم تفعيله في حال مشاركة اللاعب في 45 دقيقة على الأقل في 50% من المباريات في الموسمين الماضي والحالي.وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الاتفاق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، يقضي بحصول النادي الكتالوني على 20 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة مليوني يورو مقابل بيع غريزمان لأتلتيكو.وكان برشلونة قد أعار لاعبه غريزمان لنادي أتلتيكو مدريد، صيف عام 2021، بعد موسمين من انضمامه إلى برشلونة صيف عام 2019، قادمًا من أتلتيكو الذي لعب غريزمان لصفوفه منذ صيف 2014.