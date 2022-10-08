الكشف عن تفاصيل إصابة ميسي الاخيرة.. هل سيغيب عن المونديال؟

وخرج ميسي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بناءً على رغبته وفقاً لتأكيدات كريستوف غالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، وشارك مكانه بابلو سارابيا.وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميسي شعر بتقلص خفيف في عضلة الساق، لذلك طلب استبداله قبل 10 دقائق من انتهاء اللقاء، مشيراً إلى أن ميسي يرفض المخاطرة حتى لا تتفاقم إصابته خاصة في ظل استعداداته لقيادة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، خاصة بعدما أعلن أن مونديال قطر سيكون الأخير له رفقة التانغو.وأعلن غالتييه غياب ميسي عن مواجهة ريمس، اليوم السبت بالأسبوع العاشر من منافسات الدوري الفرنسي، حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، إن ميسي سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في ربلة الساق، مؤكداً عودة البرغوث إلى تدريبات باريس سان جيرمان، غداً الأحد.ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما يقبع ريمس في المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط.