بينها أرسنال ضد ليفربول.. مباريات قوية وقمم مثيرة اليوم في اوروبا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةكريستال بالاس× ليدز يونايتد – الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumوست هام يونايتد× فولهام – الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumآرسنال× ليفربول– السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumإيفرتون× مانشستر يوناتيد –التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةبلد الوليد× ريال بيتيس- الساعة 2 عصرا على قناة beIN Sports HD 1قادش× إسبانيول- الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1ريال سوسييداد× فياريال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1برشلونة× سيلتا فيجو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةتورينو× إمبولي – الساعة 12:30 ظهراأودينيزي× أتلاتنا- الساعة 3 عصراكريمونيزي× نابولي - الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1روما× ليتشي - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيبوروسيا مونشنجلادباخ× كولن – الساعة 3:30 مساءهيرتا برلين× فرايبورج- الساعة 5:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةمونبلييه× موناكو- الساعة 1 ظهرارين× نانت- الساعة 5:05 مساء على قناة beIN Sports Connectليلا× لانس- الساعة 8:45 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيهاتاي سبور× ألانيا سبور- الساعة 4 عصرافناربخشة× فاتح قرا جمرك- الساعة 7 مساء