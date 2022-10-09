بينها أرسنال ضد ليفربول.. مباريات قوية وقمم مثيرة اليوم في اوروبا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس× ليدز يونايتد – الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وست هام يونايتد× فولهام – الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
آرسنال× ليفربول– السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
إيفرتون× مانشستر يوناتيد –التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
بلد الوليد× ريال بيتيس- الساعة 2 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
قادش× إسبانيول- الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد× فياريال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
برشلونة× سيلتا فيجو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
تورينو× إمبولي – الساعة 12:30 ظهرا
أودينيزي× أتلاتنا- الساعة 3 عصرا
كريمونيزي× نابولي - الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
روما× ليتشي - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ× كولن – الساعة 3:30 مساء
هيرتا برلين× فرايبورج- الساعة 5:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
مونبلييه× موناكو- الساعة 1 ظهرا
رين× نانت- الساعة 5:05 مساء على قناة beIN Sports Connect
ليلا× لانس- الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
هاتاي سبور× ألانيا سبور- الساعة 4 عصرا
فناربخشة× فاتح قرا جمرك- الساعة 7 مساء