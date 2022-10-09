https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434630-638008969151067620.jpg
اليوم.. ناشئة العراق بمواجهة عمان في مباراة الحسم الآسيوي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز - رياضة
يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم مساء اليوم الاحد، نظيره العماني في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من ِ تصفيات آسيا تحت 17 عاما.
ويسعى مدرب منتخبنا أحمد كاظم الذي حقق فوزاً كبيراً على البحرين ِ بثلاثة ٍ أهداف من دون رد الى حسم هذه المواجهة والإفادة من الحالة المعنوية التي ظهرت على الفريق لاسيما في الشوط الثاني الذي تغير فيه أسلوب الأداء بشكل جذري قياسا بالمباريات السابقة والمضي قدما في تحقيق النتائج الإيجابية.
وأجرى اللاعبون يوم امس وحدتين تدريبيتين الأولى كانت صباحية استشفائية داخل النادي الصحي لإزالة التعب وتأهيل العضلات لمواجهة اليوم .
من جانبه يتطلع وصيف المجموعة منتخب عمان الـى التأهل والإفادة من فرصة اللعب فـي ارضه وبين جماهيره .
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي