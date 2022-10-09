محكمة بداءة الرصافة تردّ طلب نادي أمانة بغداد بإيقاف الدوري الممتاز

السومرية نيوز – رياضة

قررت محكمةُ بداءة الرصافة، اليوم الأحد، ردّ طلب نادي أمانةِ بغداد بإصدارِ أمرٍ ولائي بإيقافِ الدوري المُمتاز للموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢) لحين حسمِ القضيةِ المُقامة من طرفه باللعبِ في الدوريّ المُمتاز.



وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمةُ بداءة الرصافة، قررت ردّ طلب نادي أمانةِ بغداد بإصدارِ أمرٍ ولائي بإيقافِ الدوري المُمتاز للموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢) لحين حسمِ القضيةِ المُقامة من طرفه باللعبِ في الدوريّ المُمتاز".

ويوم الخميس الماضي، قررت محكمة بداءة الرصافة، تأجيل البت في إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراء قرعة الدوري الممتاز الى يوم الاحد المقبل.

يذكر ان نادي امانة بغداد طلب اصدار امر ولائي يقضي بإيقاف اجراء قرعة الدوري الممتاز لحين حسم الدعوى المقامة من قبله ضد اتحاد الكرة على خلفية هبوطه لدوري الدرجة الاولى.