وتم توزيع المنتخبات الـ53 المشاركة في تصفيات يورو 2024 على 10 مجموعات، 7 منهم تضم 5 منتخبات، أما الثلاث مجموعات الأخرى فسوف يُشارك فيها 6 منتخبات.
وتلعب المنتخبات الأوروبية مباريات التصفيات، خلال الفترة من مارس/ آذار وحتى نوفمبر/ تشرين ثان 2023، ويحسم بطاقات التأهل إلى يورو 2024، متصدر ووصيف كل مجموعة من الـ10 مجموعات ليصبح الإجمالي 20 منتخبًا، بجانب ألمانيا (المضيف)، أما الـ3 بطاقات الأخرى فيتم تحديدها من خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية نسخة 2022-2023.
وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة، وصدامات أخرى مُرتقبة خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2024؛ حيث يوجد هولندا وفرنسا معًا ضمن المجموعة الثانية، ويواجه المنتخب الإيطالي منافسه الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة، وفيما يلي نتائج القرعة كاملة.
نتائج قرعة تصفيات كأس أمم أوروبا 2024
المجموعة الأولى: إسبانيا - إسكتلندا - النرويج - جورجيا - قبرص
المجموعة الثانية: هولندا - فرنسا - أيرلندا - اليونان - جبل طارق
المجموعة الثالثة: إيطاليا - إنجلترا - أوكرانيا - مقدونيا الشمالية - مالطا
المجموعة الرابعة: كرواتيا - ويلز - أرمينيا - تركيا - لاتفيا
المجموعة الخامسة: بولندا - التشيك - ألبانيا - جزر الفارو - مولدوفا
المجموعة السادسة: بلجيكا - النمسا - السويد - أذربيجان - إستونيا
المجموعة السابعة: المجر - صربيا - مونتينيغرو - بلغاريا - ليتوانيا
المجموعة الثامنة: الدنمارك - فنلندا - سلوفينيا - كازاخستان - أيرلندا الشمالية - سان مارينو
المجموعة التاسعة: سويسرا - الكيان الصهيوني - رومانيا - كوسوفو - بيلاروسيا - أندورا
المجموعة العاشرة: البرتغال - البوسنة والهرسك - أيسلندا - لوكسمبورغ - سلوفاكيا - ليختنشتاين