نتائج قرعة تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

وتم توزيع المنتخبات الـ53 المشاركة في تصفيات يورو 2024 على 10 مجموعات، 7 منهم تضم 5 منتخبات، أما الثلاث مجموعات الأخرى فسوف يُشارك فيها 6 منتخبات.وتلعب المنتخبات الأوروبية مباريات التصفيات، خلال الفترة من مارس/ آذار وحتى نوفمبر/ تشرين ثان 2023، ويحسم بطاقات التأهل إلى يورو 2024، متصدر ووصيف كل مجموعة من الـ10 مجموعات ليصبح الإجمالي 20 منتخبًا، بجانب ألمانيا (المضيف)، أما الـ3 بطاقات الأخرى فيتم تحديدها من خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية نسخة 2022-2023.وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة، وصدامات أخرى مُرتقبة خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2024؛ حيث يوجد هولندا وفرنسا معًا ضمن المجموعة الثانية، ويواجه المنتخب الإيطالي منافسه الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة، وفيما يلي نتائج القرعة كاملة.المجموعة الأولى: إسبانيا - إسكتلندا - النرويج - جورجيا - قبرصالمجموعة الثانية: هولندا - فرنسا - أيرلندا - اليونان - جبل طارقالمجموعة الثالثة: إيطاليا - إنجلترا - أوكرانيا - مقدونيا الشمالية - مالطاالمجموعة الرابعة: كرواتيا - ويلز - أرمينيا - تركيا - لاتفياالمجموعة الخامسة: بولندا - التشيك - ألبانيا - جزر الفارو - مولدوفاالمجموعة السادسة: بلجيكا - النمسا - السويد - أذربيجان - إستونياالمجموعة السابعة: المجر - صربيا - مونتينيغرو - بلغاريا - ليتوانياالمجموعة الثامنة: الدنمارك - فنلندا - سلوفينيا - كازاخستان - أيرلندا الشمالية - سان مارينوالمجموعة التاسعة: سويسرا - الكيان الصهيوني - رومانيا - كوسوفو - بيلاروسيا - أندوراالمجموعة العاشرة: البرتغال - البوسنة والهرسك - أيسلندا - لوكسمبورغ - سلوفاكيا - ليختنشتاين