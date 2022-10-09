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التراخيص تمنح الديوانية حق المشاركة في الدوري الممتاز بشرط
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلنت لجنةُ تراخيص الأنديةِ في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، حق المشاركة بالدوري الممتاز شرط دفع غرامة مالية.
وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى رسَالةِ الاتحادِ الآسيويّ لكُرةِ القدم المُؤرخة في (6/10/2022) المَعطوفة على استفسارِ دائرةِ التراخيص بتاريخ (6/10/2022) بخُصوصِ طلبِ نادي الديوانيّة الرياضيّ بكتابهم المُرقم (147) في (6/10/2022) المُتضمن مُفاتحة الاتحاد الآسيويّ، قررت لجنةُ تراخيص الأنديةِ عدمَ منح الرُّخصة لنادي الديوانيّة الرياضي للموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢)".
وأضافت: "على أن تسمح له المُشاركةُ في الدوري بعد دفعِ غرامةٍ قدرها (50.000.000) خمسون مليون عراقي لا غير استناداً إلى أحكامِ المادة(٢/٨/ ج / المرة الأولى) من لائحةِ التراخيص المحلية لأنديةِ الدوري العراقيّ، وصدرَ القرارُ بالأكثريّة بتاريخ (٢٠٢٢/١٠/٩)".
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