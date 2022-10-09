التراخيص تمنح الديوانية حق المشاركة في الدوري الممتاز بشرط

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى رسَالةِ الاتحادِ الآسيويّ لكُرةِ القدم المُؤرخة في (6/10/2022) المَعطوفة على استفسارِ دائرةِ التراخيص بتاريخ (6/10/2022) بخُصوصِ طلبِ نادي الديوانيّة الرياضيّ بكتابهم المُرقم (147) في (6/10/2022) المُتضمن مُفاتحة الاتحاد الآسيويّ، قررت لجنةُ تراخيص الأنديةِ عدمَ منح الرُّخصة لنادي الديوانيّة الرياضي للموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢)".وأضافت: "على أن تسمح له المُشاركةُ في الدوري بعد دفعِ غرامةٍ قدرها (50.000.000) خمسون مليون عراقي لا غير استناداً إلى أحكامِ المادة(٢/٨/ ج / المرة الأولى) من لائحةِ التراخيص المحلية لأنديةِ الدوري العراقيّ، وصدرَ القرارُ بالأكثريّة بتاريخ (٢٠٢٢/١٠/٩)".