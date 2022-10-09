تشكيلة ليوث الرافدين لمباراة الحسم أمام عمان في آسيوية الناشئين

وتجري المباراة، مساء اليوم الاحد في الساعة 7:45 بملعب السلطان قابوس بالعاصمة مسقط.ويسعى مدرب منتخبنا أحمد كاظم الذي حقق فوزاً كبيراً على البحرين ِ بثلاثة ٍ أهداف من دون رد الى حسم هذه المواجهة والإفادة من الحالة المعنوية التي ظهرت على الفريق لاسيما في الشوط الثاني الذي تغير فيه أسلوب الأداء بشكل جذري قياسا بالمباريات السابقة والمضي قدما في تحقيق النتائج الإيجابية.وأجرى اللاعبون يوم أمس وحدتين تدريبيتين الأولى كانت صباحية استشفائية داخل النادي الصحي لإزالة التعب وتأهيل العضلات لمواجهة اليوم.من جانبه يتطلع وصيف المجموعة منتخب عمان الـى التأهل والإفادة من فرصة اللعب فـي ارضه وبين جماهيره.أدناه التشكيلة: