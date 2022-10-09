الانيق يفتتح ممتاز الكرة بفوز على القاسم

تمكن نادي الطلبة من تحقيق الفوز على نادي القاسم بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح القاسم اهداف المباراة عن طريق اللاعب رضا محمد حاجم في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول الذي انتهى بهذا الهدف.



وتمكن نادي الطلبة من تعديل النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب حسين عبدالله لاوند قبل ان يتمكن نفس اللاعب من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 وفي الوقت بدل الضائع تمكن اللاعب حسين يونس من تسجيل الهدف الثالث للانيق في الدقيقة 92 من زمن المباراة.