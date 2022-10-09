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ارسنال يعود لصدارة "البريميرليج" عبر بوابة ليفربول
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي أرسنال من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه ليفربول 3-2 ، اليوم الاحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة.
وأحرز هدفي أرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (1) وبوكايو ساكا (45+5 و76)، فيما سجل داروين نونيز (34) وروبرتو فيرمينو (53) هدفي ليفربول.
وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 24 نقطة، ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 10 نقاط في المركز العاشر.
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