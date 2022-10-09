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النوارس تحلق في افتتاح ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
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افتتح نادي الزوراء، اليوم الاحد، الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بفوز مستحق على نادي الصناعة على ارض ملعبه.
وافتتح النوارس اهداف المباراة عن طريق اللاعب لؤي ماجد العاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الأول وأضاف زميله في الفريق حسن عبد الكريم الهدف الثاني في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.
وشهد الشوط الثاني محاولات عديدة من لاعبي الزوراء لزيادة غلة الأهداف الا ان الفرص الضائعة انهت المباراة على نتيجة الشوط الأول.
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