رونالدو يحتفل بهدفه الـ 700 : يا له من رقم جميل حققناه معا

ونشر رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة مجمعة له بقمصان مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة ويوفنتوس وريال مدريد، وكتب عليها: "700 هدف مع الأندية.. يا له من رقم جميل حققناه معا".!وأضاف: "شكرا لجميع زملائي وللمدربين والأندية والعائلة والأصدقاء وبالطبع جماهيري.. سنستمر متحدين".وأحرز رونالدو الهدف رقم 700 خلال الفوز على إيفرتون بنتيجة (2-1) أمس الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.يذكر أن رونالدو يعاني هذا الموسم من الجلوس كثيرا على مقاعد البدلاء مع مانشستر يونايتد.