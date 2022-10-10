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رونالدو يحتفل بهدفه الـ 700 : يا له من رقم جميل حققناه معا

رياضة

2022-10-10 | 09:16
رونالدو يحتفل بهدفه الـ 700 : يا له من رقم جميل حققناه معا
المصدر:
وكالات
516 مشاهدة

احتفل نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، بوصوله إلى 700 هدف على مستوى الأندية.

ونشر رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة مجمعة له بقمصان مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة ويوفنتوس وريال مدريد، وكتب عليها: "700 هدف مع الأندية.. يا له من رقم جميل حققناه معا".!

وأضاف: "شكرا لجميع زملائي وللمدربين والأندية والعائلة والأصدقاء وبالطبع جماهيري.. سنستمر متحدين".

وأحرز رونالدو الهدف رقم 700 خلال الفوز على إيفرتون بنتيجة (2-1) أمس الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن رونالدو يعاني هذا الموسم من الجلوس كثيرا على مقاعد البدلاء مع مانشستر يونايتد.
 
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