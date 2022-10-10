ثلاث انتصارات للكرخ ونفط ميسان وكربلاء في افتتاح ممتاز الكرة

حيث تمكن نادي الكرخ من الفوز على نادي زاخو بهدف دون رد جاء بتوقيع اللاعب سجاد احمد في الدقيقة 78 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب الساحر احمد راضي.وفي المباراة الثانية تمكن نادي نفط ميسان من كسب نقاط المباراة الثلاثة بعد فوزه على نادي النفط بهدف دون رد سجله اللاعب سجاد جبار في الدقيقة 33 من الشوط الأول.اما في المباراة الثالثة التي شهدت سجالا بين ناديي كربلاء واربيل حسمه كربلاء لصالحه بنتيجة 2-1 وسجل نادي أربيل الهدف الأول في الدقيقة 57 بتوقيع اللاعب مازن فياض، ليتمكن بعدها اللاعب محمد قاسم نصيف من معادلة النتيجة في الدقيقة 84 وفي الوقت القاتل سجل اللاعب زيدان عبد الجبار هف الفوز لنادي كربلاء في الدقيقة 94 .