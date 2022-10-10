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الصقور تهزم الغزلان على استاد الشعب
Alsumaria Tv
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حقق نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، فوزاً على نادي النجف، بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
وأقيمت المباراة بين الصقور وغزلان البادية على أديم استاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد.
وسجل موغابو منشيمبا كوبي الهدف الأول للصقور عند الدقيقة (57)، فيما جاء الهدف الثاني عبر اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة (84) من عمر المباراة
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