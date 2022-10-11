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أبرزها ميلان ضد تشيلسي.. مواجهات اليوم في البطولة الاوروبية الأغلى
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السومرية نيوز – رياضة
تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات ميلان ضد تشيلسي، وشاختار ضد ريال مدريد، وكوبنهاجن مع مانشستر سيتي ، وباريس سان جيرمان ضد بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
كوبنهاجن× مانشستر سيتي- الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مكابي × يوفنتوس - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
دينامو زغرب × سالسبورج - الساعة 10 مساء
سلتيك ×لايبزيج - الساعة 10 مساء
ميلان× تشيلسي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
شاختار × ريال مدريد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
دورتموند ×إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1
باريس سان جيرمان× بنفيكا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
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