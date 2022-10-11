أبرزها ميلان ضد تشيلسي.. مواجهات اليوم في البطولة الاوروبية الأغلى

السومرية نيوز – رياضة



تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات ميلان ضد تشيلسي، وشاختار ضد ريال مدريد، وكوبنهاجن مع مانشستر سيتي ، وباريس سان جيرمان ضد بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.





وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

كوبنهاجن× مانشستر سيتي- الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مكابي × يوفنتوس - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

دينامو زغرب × سالسبورج - الساعة 10 مساء

سلتيك ×لايبزيج - الساعة 10 مساء

ميلان× تشيلسي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شاختار × ريال مدريد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

دورتموند ×إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

باريس سان جيرمان× بنفيكا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلةوتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء على النحو التالي:كوبنهاجن× مانشستر سيتي- الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمكابي × يوفنتوس - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumدينامو زغرب × سالسبورج - الساعة 10 مساءسلتيك ×لايبزيج - الساعة 10 مساءميلان× تشيلسي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumشاختار × ريال مدريد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumدورتموند ×إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1باريس سان جيرمان× بنفيكا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium