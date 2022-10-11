مبابي يشعر بالخيانة ويطلب الرحيل إلى هذا الفريق

وكان مبابي قريبا من الرحيل في الصيف الماضي مجانا من باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد، لكنه وبشكل درامي قام بتجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية حتى صيف 2025 بناء على عوامل مالية وأيضا تدخل شخصيات رفيعة المستوى يتقدمهم إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.ولكن، لا يشعر مبابي بالراحة هذا الموسم في سان جيرمان تحت قيادة كريستوف جالتييه، سواء في طريقة اللعب أو أدواره القيادية داخل غرفة خلع الملابس.صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت مفاجأة مدوية، وهي أن مبابي يشعر بالخيانة، حيث لم يتم تنفيذ الوعود التي قدمت له مقابل تجديد عقده لباريس سان جيرمان.ولذلك، فإن مبابي، وبحسب "ماركا"، أبلغ مسؤولي سان جيرمان برغبته في الرحيل، ولو يكن ذلك في يناير/ كانون الثاني المقبل، وتحديدا صوب ناديه المفضل ريال مدريد، وإن كان ذلك يعد صعبا للغاية.باريس سان جيرمان، الذي يعلم برغبة مبابي، لن يتركه يرحل بسهولة صوب ريال مدريد، حيث يفضل انتقال النجم الفرنسي إلى ليفربول.ووضعت "ماركا" تساؤلات بشأن موقف ريال مدريد من رغبة مبابي الأخيرة، خاصة بعدما رفض اللاعب الانتقال إلى النادي الملكي بشكل مفاجئ وصادم وقرر البقاء في سان جيرمان.