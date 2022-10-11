عماد محمد يختار تشكيلة ليوث الرافدين لكأس اسيا

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مدرب المنتخب الوطني للشباب عماد محمد أختار القائمةَ النهائيّة المُشاركة في التصفياتِ المؤهلة إلى كأس آسيا للشبابِ 2023 التي تنطلقُ في الكويت في 2022/10/14".وأضاف ان " القائمة ضمت كل من "محمد قاسم، علي عباس، عبود رباح، حسين علي، عباس مانع، محمد جميل، عبد الله محمد، بلند ازاد، حسين ناظم، عمران زكي، كاظم رعد، عباس كريم، علي صادق، عبد الرزاق قاسم، عباس فاضل، عباس ماجد، سجاد مهدي، حيدر عبد الكريم، اسهر علي، إسماعيل احمد، حسين حسن ومسلم موسى".