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قبيل مونديال 2022.. الفيفا ينعش خزائن الأندية

رياضة

2022-10-11 | 12:20
قبيل مونديال 2022.. الفيفا ينعش خزائن الأندية
663 مشاهدة

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء عن بدء إجراءاته لتقديم مساعدات للأندية حول العالم، وبموجبه سيوزع 209 ملايين دولار بينها.

وذكر الفيفا في بيان أنه "وزع بالفعل نفس المبلغ على 416 ناديا من 63 اتحادا عضوا بعد مونديال 2018 في روسيا".

وستتمكن الأندية هذه المرة ولأول مرة من استخدام ما تسمى بـ"منصة كرة القدم الاحترافية" لطلب 10 آلاف دولار تقريبا عن كل يوم يكون فيه لاعبوها ملتزمين مع منتخباتهم الوطنية خلال مونديال قطر 2022 وفترة الإعداد الرسمية للحدث الرياضي.
 
وأضاف الاتحاد الدولي أن "برنامج المساعدات للأندية يشكل جزءا من اتفاقية تعاون واسعة النطاق بين الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية".
 
وقد تم إنشاء ذلك في الأصل من أجل مونديال 2010، وفي عام 2015 تم توسيعه ليشمل بطولتي كأس العالم 2018 و2022.
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