الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

وبدأ العد التنازلي للنسخة الـ22 من كأس العالم، والتي مِنَ المُقرَّر أنْ تُقام في قطر في الفترة من 18 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.وكشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية في نسختها الإنجليزية عن الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في المونديال، والتي بلغت إجمالًا 440 مليون دولار.وأشارت الصحيفة إلى أنّ "في مونديال قطر- المنتخب الفائز سيحصل على كأس العالم 2022، على مبلغ مالي قدره 42 مليون دولار، بزيادة 4 ملايين دولار عن كأس العالم روسيا 2018، حيث حصل منتخب فرنسا على 38 مليون دولار.البطل: 42 مليون دولار.الوصيف: 30 مليون دولار.المركز الثالث: 27 مليون دولار.المركز الرابع: 25 مليون دولار.من المركز الخامس إلى الثامن: إجمالاً 68 مليون دولار (17 مليونًا لكل منتخب).من المركز التاسع للمركز الـ16: إجمالاً 104 ملايين دولار (13 مليونًا لكل منتخب).من المركز الـ17 إلى الـ32: إجمالاً 144 مليون دولار (9 ملايين لكل منتخب).بالإضافة إلى ذلك، سيحصل كل فريق تأهَّلَ على 1.5 مليون دولار قبل المنافسة لتغطية تكاليف الاستعداد لنهائيات كأس العالم.النسخة القادمة من كأس العالم تُقام لأول مرة على الإطلاق في الوطن العربي والثانية التي تُقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعِبتْ في كوريا الجنوبية واليابان.يُذكر أنّ مونديال قطر 2022، سيكون البطولة الأخيرة التي يشارك فيها 32 منتخباً، حيث ستشهد نسخة 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا مشاركة 48 منتخباً.