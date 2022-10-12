Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورقي مهاجرين في اليونان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد ليلة الثلاثاء.. تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

رياضة

2022-10-12 | 02:50
بعد ليلة الثلاثاء.. تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا
698 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه ميلان الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورغ 1-1.

وسجل هدفي تشيلسي جورجينيو في الدقيقة الـ21 من ركلة جزاء وبيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة الـ30، وشهدت المباراة طرد فيكايو توموري لاعب ميلان في الدقيقة الـ18.

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفيما يأتي ترتيب المجموعة الخامسة:

تعادل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت فوز لايبزيغ الألماني على سيلتك الأسكتلندي 2 - صفر.

وتقدم شاختار بهدف سجله أولكسندر زوبكوف في الدقيقة الـ46 وتعادل الريال عن طريق أنطونيو روديغر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأحرز رازن بال شبورت لايبزيغ هدفين في الشوط الثاني بواسطة تيمو فيرنر والبديل إميل فورزبيرج ليفوز الفريق الألماني 2-صفر على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء وينهي آمال صاحب الأرض في بلوغ دور الستة عشر.

ورفع الريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب كما رفع شاختار رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة تأهل ريال مدريد حامل اللقب إلى دور الستة عشر قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيج في ألمانيا في الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويما يأتي ترتيب المجموعة السادسة:

تأهل مانشستر سيتي لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعد تعادله دون أهداف مع مضيفه اف.سي كوبنهاجن يوم الثلاثاء رغم أنه لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين.

وهز جود بلينجهام الشباك ليمنح بروسيا دورتموند التعادل 1-1 مع ضيفه إشبيلية في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، ليتأهل مانشستر سيتي إلى أدوار خروج المغلوب بينما سينتظر الفريق الألماني لفترة أطول.

ويتصدر سيتي المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، وضمن مكانه في دور الستة عشر بعد تعادل إشبيلية 1-1 مع مضيفه بروسيا دورتموند؛ ما يعني أن فريق المدرب بيب غوارديولا سينهي المجموعة في أول مركزين بينما يتذيل كوبنهاجن الترتيب بنقطتين.

وفيما يأتي ترتيب المجموعة السابعة:

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه بنفيكا 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة الـ40 من ركلة جزاء، وتعادل بنفيكا عن طريق جواو ماريو في الدقيقة الـ62 من ركلة جزاء.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام بنفيكا.

كما فاز فريق مكابي حيفا الإسرائيلي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم،

وسجل هدفي مكابي حيفا عمر اتزيلي في الدقيقتين السابعة والـ42.

وحصد مكابي حيفا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط.

وفيما يأتي ترتيب المجموعة الثامنة:

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
العراق على موعد مع امطار.. الانواء تتوقع موعدها
30.03%
03:24 | 2022-10-11
العراق على موعد مع امطار.. الانواء تتوقع موعدها
03:24 | 2022-10-11
مجلس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة
18.28%
09:41 | 2022-10-11
مجلس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة
09:41 | 2022-10-11
الكشف عن طبيعة الانفجار المدوي في بغداد – عاجل
14.85%
01:29 | 2022-10-12
الكشف عن طبيعة الانفجار المدوي في بغداد – عاجل
01:29 | 2022-10-12
مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سمع دويه شرقي بغداد (فيديو)
Play
13.39%
06:38 | 2022-10-10
مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سمع دويه شرقي بغداد (فيديو)
06:38 | 2022-10-10
العلوي: تجربة الحكم عند الشيعة ضعيفة وهذا ما فعله انسحاب الصدر
12.13%
14:33 | 2022-10-10
العلوي: تجربة الحكم عند الشيعة ضعيفة وهذا ما فعله انسحاب الصدر
14:33 | 2022-10-10
مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لـ5 مشاريع قانون
11.32%
07:00 | 2022-10-10
مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لـ5 مشاريع قانون
07:00 | 2022-10-10
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الخميس المقبل موعد لانتخاب رئيس الجمهورية
Play
الخميس المقبل موعد لانتخاب رئيس الجمهورية
05:27 | 2022-10-12
قانون "العشوائيات" يثير جدلا داخل الشارع العراقي والسبب؟‎‎
Play
قانون "العشوائيات" يثير جدلا داخل الشارع العراقي والسبب؟‎‎
04:53 | 2022-10-11
العراق: انتخابات مبكرة وحكومة متأخرة‎‎
Play
العراق: انتخابات مبكرة وحكومة متأخرة‎‎
04:08 | 2022-10-11
بعد عام على الانتخابات: العراق بدون حكومة والانسداد السياسي سيد الموقف!‎‎
Play
بعد عام على الانتخابات: العراق بدون حكومة والانسداد السياسي سيد الموقف!‎‎
03:58 | 2022-10-11
هل فقد العراقيون الأمل بالاحتجاجات الشعبية؟
Play
هل فقد العراقيون الأمل بالاحتجاجات الشعبية؟
03:55 | 2022-10-11
وكالة الاستخبارات تحبط عملية تهريب أكثر من 30 محولة كهربائية في كركوك
Play
وكالة الاستخبارات تحبط عملية تهريب أكثر من 30 محولة كهربائية في كركوك
03:10 | 2022-10-11
تداعيات ازمة الجفاف على الناتج الزراعي في الديوانية
Play
تداعيات ازمة الجفاف على الناتج الزراعي في الديوانية
07:00 | 2022-10-10
مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سمع دويه شرقي بغداد (فيديو)
Play
مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سمع دويه شرقي بغداد (فيديو)
06:38 | 2022-10-10
الموارد تعيد احياء هور ابن نجم الذي يحاذي ثلاث محافظات
Play
الموارد تعيد احياء هور ابن نجم الذي يحاذي ثلاث محافظات
06:30 | 2022-10-10
الحركة الاقتصادية تتأثر سلبا بمتغيرات الوضع السياسي ومطالب بحلول عاجلة
Play
الحركة الاقتصادية تتأثر سلبا بمتغيرات الوضع السياسي ومطالب بحلول عاجلة
06:00 | 2022-10-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.