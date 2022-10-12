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درجال في فرنسا وإسبانيا.. المدرب الأجنبي وتطوير الفئات العمرية أبرز الملفات

رياضة

2022-10-12 | 03:58
درجال في فرنسا وإسبانيا.. المدرب الأجنبي وتطوير الفئات العمرية أبرز الملفات
867 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
كشف الناطق باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، أن الاتفاق أصبح وشيكًا مع المدرب الأوروبي، الذي سيتولى قيادة منتخب العراق في المرحلة المقبلة، والإعلان الرسمي سيتم الأسبوع المقبل.

وقال الموسوي، "المفاوضات مع المدرب الإسباني، الذي لن نكشف هويته حاليًا، وصلت لمراحل متقدمة وجيدة، لا سيما بعد استلام المنحة المالية المقدمة من الحكومة العراقية، والمخصصة للتعاقد مع المدرب الأجنبي".
 
وأضاف: "رئيس الاتحاد ووزير الشباب والرياضة، الكابتن عدنان درجال، سيتوجه إلى إسبانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، للقاء ممثلي رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، وقد يحسم خلال رحلته مسألة التعاقد مع الجديد للمنتخب الوطني"، بحسب موقع winwin
 
وأشار الناطق باسم اتحاد الكرة العراقي إلى أن "درجال سيتوجه بعد رحلة إسبانيا إلى فرنسا، لتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي ستصب في صالح الكرة العراقية، خاصة بما يتعلق في دعم مشروع تطوير الفئات العمرية، حسب وصفه.
 
وما زال منتخب "أسود الرافدين" بلا مدرب منذ مغادرة الوطني عبد الغني شهد المهمة، عقب نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي فشل فيها العراقيون في التأهل، بعد احتلالهم المركز الرابع خلف إيران وكوريا الجنوبية والإمارات.

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