مبالغ مالية للأندية مقابل مشاركة لاعبيها بكأس العالم 2022

وتنطلق مسابقة كأس العالم قطر 2022 في الـ20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بلقاءٍ افتتاحيٍّ في ملعب "البيت" بين منتخبي قطر والإكوادور، وتُختتم في 18 ديسمبر/ كانون الأول في ملعب "لوسيل" بالعاصمة الدوحة.خَصَّص "FIFA" عام 2008 مبالغ مالية كبيرة لتدشين صندوق مالي أسماه بـ"برنامج مزايا الأندية" بالاتفاق مع نظيره الأوروبي "UEFA" لتعويض الأندية التي تسمح للاعبيها بالمشاركة في مسابقة كأس العالم لكرة القدم.في نسخة جنوب أفريقيا 2010 دفع الاتحاد الدولي 40 مليون دولار للأندية، في حين أنّ المبلغ ارتفع في مونديال البرازيل 2014 إلى نحو 70 مليون دولار، ويُتوقّع أنْ يصل إلى ضِعفِ هذا الرقم في نسخة 2026 التي ستضم 48 منتخبًا.يتم توزيع مبالغ صندوق "برنامج مزايا الأندية" على الأندية التي نشط فيها اللاعب خلال العامين الماضيين قبل انطلاق كأس العالم، تقديرًا من FIFA لإسهامات الأندية في تطوير اللاعبين وإعدادهم للمشاركة في المونديال.في نسخة مونديال روسيا 2018، وزّع FIFA ما يُقارِب 210 ملايين دولار على 400 نادٍ مختلفٍ حول العالم من 63 دولة.في كأس العالم قطر 2022، سيدفع FIFA مبلغًا يُقارِب 209 ملايين دولار من صندوق "برنامج مزايا الأندية".. وبِحسبةٍ رياضيةٍ أخرى من المنتظر أنْ يحصل كُلُّ نادٍ على مبلغ يومي قدره 10 آلاف دولار مقابل كل لاعب ينشط في مونديال قطر.