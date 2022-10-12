ليوث الرافدين يحطون الرحال في الكويت استعدادا لكأس اسيا

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفد منتخب الشَباب لكُرة القدم وصل إلى دولة الكويت، للمُشاركةِ في تَصفياتِ كأس آسيا للشَبابِ وسيباشر المُنتخب في أولى الوحداتِ التدريبيّةِ في الساعةِ السادسة من مساء هذا اليوم في ملعبِ الاتحادِ الكويتيّ".من جانبها، قررت اللجنةُ المُشرفة على تَصفياتِ المَجموعةِ الثامنة إقامةَ المُؤتمرين الصحفيّ والفنيّ لهذه المجموعةِ غداً الخميس في فندقِ الملينيوم.هذا وسيلتقي منتخبنا للشبابِ في مباراته الأولى نظيره الهندي يوم الجمعة المُقبل الموافق الرابع عشر من الشهر الحالي عند الساعةِ الرابعة والنصف عصراً، بينما سيواجهُ نظيره الكويتيّ الأحد المقبل الموافق السادس عشر عند الساعةِ السابعة والنصف مساءً، فيما يختتمُ منتخبنا مُبارياته بمواجهةِ أستراليا عند الساعةِ الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء المُقبل، وستقامُ جميع المُباريات في ملعبِ علي صباح السالم.يذكرُ أن بطلَ المَجموعة سيتأهلُ إلى نهائياتِ كأس آسيا مباشرةً، بالإضافةِ إلى أفضل خمسةِ ثواني من المجاميعِ المُشاركةِ في التَصفياتِ الآسيويّة للمُشاركةِ في النهائياتِ التي ستستضيفها أوزبكستان العام المقبل.