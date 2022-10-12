بعد هدفه الـ700.. ماذا طلب مدرب اليونايتد من رونالدو؟

وقال تن هاغ إن البرتغالي، الذي غاب عن فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم وكان سيرحل عن الفريق في الصيف الماضي، افتقر إلى قوته الذهنية المعروفة في بداية الموسم لكنه أصبح أكثر جاهزية ولياقة الآن.وذكر المدرب الهولندي للصحفيين قبل استضافة أومونيا نيقوسيا، الخميس، في الدوري الأوروبي: "أريد أن أدعمه قدر الإمكان. لدينا مطالب معينة من اللاعبين في مراكز محددة".وأضاف: "أريد أن أحصل على أفضل نسخة منه. هو أفضل بدنيا الآن وأنا سعيد بذلك. في البداية كان يعاني من (نقص اللياقة) ويثبت هذا مجددا أهمية فترة الإعداد التي تسبق انطلاق الموسم".ويستعد يونايتد للعب بقوته الضاربة أمام أومونيا، الذي شكل تهديدا كبيرا لعملاق مانشستر قبل أن يخسر 3-2 الأسبوع الماضي، نظرا لأن الفريق الإنجليزي يستهدف صدارة المجموعة الخامسة.