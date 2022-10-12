أنشيلوتي يتخذ قراراً صارماً تجاه هازارد

اتخذ مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، اليوم الاربعاء، قراراً صارماً تجاه البلجيكي إيدين هازارد قبل نهائيات كأس العالم 2022.



هازارد حصل على فرصة ذهبية من أنشيلوتي، وذلك بعدما شارك أساسيا خلال مواجهة شاختار الأوكراني التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى مدار 57 دقيقة، فشل هازارد في تقديم أي شيء يذكر، ليتم استبداله لصالح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ووصفت صحيفة "آس" الإسبانية، مستوى هازارد في مباراة شاختار بـ "المأساوي"، خاصة وأنه لم يصنع أو يهدد مرمى الخصم طوال الدقائق التي شارك فيها.

وأوضحت أن أنشيلوتي سيتخذ قرارا صارما ضد هازارد، يتمثل في إبعاده عن المشاركة مع ريال مدريد حتى نهائيات كأس العالم 2022.



وسيُمثل ذلك القرار صدمة قوية لهازارد، خاصة وأنه كان يأمل في الاستمرار بالمشاركة، حتى يصل إلى أفضل مستوى ممكن قبل الظهور مع بلجيكا بمونديال قطر.