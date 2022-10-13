"أشبه بالمعجزة".. هذا ما يحتاجه برشلونة للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وفاز بايرن ميونخ على فيكتوريا بلزن 4-2 ليرفع رصيده للنقطة 12 ويبلغ دور الـ16 فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبرشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفيكتوريا بلزن المركز الرابع والأخير دون نقطة.ويحتاج برشلونة لبلوغ دور الـ16 إلى الفوز أمام بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات ليرفع رصيده إلى 10 نقاط شريطة ألا يفوز إنتر ميلان في مباراتيه الأخيرتين أمام فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ.ويجب ألا يحصل إنتر ميلان على أكثر من نقطتين في مباراتيه الأخيرتين ليتأهل برشلونة لدور الـ16.ويكفي إنتر ميلان الفوز على فيكتوريا بلزن في الجولة المقبلة والوصول للنقطة 10 للتأهل لدور الـ16 لتفوقه في المواجهات المباشرة على برشلونة حيث فاز عليه ذهابًا 1-0 وتعادل معه إيابًا 3-3.