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فيفا يعلن تصنيف المنتخبات للسيدات.. ماذا عن العراق؟
Alsumaria Tv
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس عن تصنيف المنتخبات للسيدات.
ولم يظهر المنتخب الوطني العراقي للسيدات في التصنيف بسبب توقف نشاطاته في السنوات الاخيرة.
وشهد التصنيف دخول منتخبات سوريا وباكستان لأول مرة في التصنيف.
واحتلت الولايات المتحدة الاميركية صدارة التصنيف الدولي.
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