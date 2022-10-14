البرازيلي نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات بتهمتي الفساد والاحتيال

وجاءت تلك التهم قبل محاكمته الأسبوع المقبل، وكما تم توجيه اتهامات لوالد نيمار وشركة مملوكة للعائلة في القضية، بالإضافة لاتهامات أخرى لمدير نادي سانتوس السابق أوديليو رودريغيز، ورئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل، ونائبه جوسيب ماريا بارتوميو.وقدمت مجموعة الاستثمار البرازيلية "دي.آي.إس"، التي كانت تملك جزءا من حقوق انتقال نيمار، شكوى بحق جميع الأطراف، وذكرت أنها تلقت أموالًا أقل مما كان يحق لها عندما انضم نيمار إلى برشلونة.وأجريت تحقيقات في إسبانيا والبرازيل حول إخفاء جزء من رسوم انتقال اللاعب لبرشلونة، ورفضت المحكمة العليا الإسبانية طعون اللاعب ووالديه وشركة العائلة والناديين عام 2017، فيما نفى نيمار ارتكابه أي مخالفة.وتطالب الشركة البرازيلية بسجن روسيل وبارتوميو، وتغريمهما بـ149 مليون يورو. كما يطالب الادعاء الإسباني سجن نيمار عامين، وتغريمه بـ10 ملايين يورو. وسجن روسيل 5 سنوات، وتغريمه مع نادي برشلونة مبلغ 8.4 ملايين يورو، وسيتعين على نيمار المثول شخصيًا أمام المحكمة يوم الإثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول في جلسة قد تستمر ساعتين.وبحسب وكالة رويترز، فإنها حاولت التواصل مع ممثلي نيمار ووالده وروسيل وبارتوميو ونادي سانتوس، وجميعهم رفضوا التعليق على القضية.