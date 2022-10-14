كرة هدف مارادونا الشهير في مونديال 1986 تطرح في مزاد للبيع

وكانت الأرجنتين قد فازت على إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تألق الراحل مارادونا، حيث سجّل الهدف الأول بطريقة "غير شرعية" مستخدماً يده، قبل أن يضيف الهدف الثاني بطريقة مميزة بعد أن راوغ 5 لاعبين انطلاقاً من وسط الميدان وحتى مرمى الأسود الثلاثة.وذكرت إذاعة "talkSPORT" البريطانية في تقرير لها أنّ الكرة التي سجّل بها مارادونا هدفه باليد في شباك إنجلترا سوف تُطرح في مزاد بتكلفة تتراوح من 2.8 مليون دولار إلى 3.3 مليون دولار.ولا يزال الحكم التونسي علي بن ناصر يحتفظ بالكرة التي جاء بها هذا الهدف التاريخي، وقال في تصريح نقلته talksport: "هذه الكرة جزء من تاريخ كرة القدم العالمي ويبدو أنه الوقت المناسب لمشاركتها مع العالم".وقبل خمس سنوات من وفاته قام دييغو بزيارة الحكم التونسي الذي أدار المواجهة التي تأهلت على إثرها الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم ثم النهائي قبل التتويج باللقب لاحقاً.وخلال تلك الزيارة، قدّم بن ناصر لأسطورة الأرجنتين، صورة تذكارية جمعتهما بحارس منتخب إنجلترا بيتر شيلتون، قبل انطلاق المباراة، فيما أهداه دييغو قميصًا كُتب عليه "إلى صديقي الأبدي".واسترجع بن ناصر كواليس ذلك الهدف وقال: "لقد أعطانا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليمات واضحة قبل المباراة (إذا كان مُساعدك في مكانٍ أفضل منك، فقراره له الأسبقيّة)، وهذا ما فعلته، فمساعدي لم يرفع الراية حينها، فقمت باحتساب الهدف".يُذكر أنّ القميص الذي لعب به مارادونا أيضًا في تلك المباراة قد حقق عائدات قياسية قدرت بنحو 9.3 ملايين دولار، حينما تم بيعه في مزاد علني، ليحطم قميص مارادونا الرقم القياسي السابق لبيع التحف المُتعلقة بالرياضة.يذكر أن أسطورة المنتخب الأرجنتيني ونادي نابولي الإيطالي، قد فارق الحياة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن عمر يبلغ 60 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.