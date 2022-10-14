مُنافس لمارادونا.. من هو اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم؟

وُلد لوثر ماتيوس في 21 مارس/آذار 1961 بمدينة إرلانجن الألمانية، ويُعتبر اللاعبَ الألماني الوحيد الذي شارك في 5 مونديالات كأس العالم، إلى جانب 3 لاعبين آخرين هم: الإيطالي جيانلويجي بوفون والمكسيكيان أنطونيو كارباخال، ورافائيل ماركيز.في حين يُعتبر ماتيوس أكثر لاعب في العالم شارك في عدد مباريات في المونديال بواقع 25 مباراة، متقدماً بمباراة واحدة على مواطنه ميروسلاف كلوزه، وبمباراتين على الإيطالي باولو مالديني، و4 مباريات على الأسطورة الأرجنتينية دييغو ماردونا.أول بطولة كأس عالم خاضها ماتيوس كانت في إسبانيا 1982، و1986 في المكسيك، و1990 في إيطاليا والتي توج فيها رفقة الماكينات الألمانية باللقب، و1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، و1998 في فرنسا.امتلك كابتن منتخب ألمانيا السابق كل شيء، سجّل الأهداف بقدميه اليمنى واليسرى أو مباشرة من الركلات الحرة، وطور بشكل كبير في طريقة تمرير الكرة للمهاجمين من بين مدافعي الخصم، فقد كان أحد أكثر صانعي الألعاب ولاعبي الدفاع ذكاء في ذلك الوقت، وقد كان أفضل منافس للراحل دييغو مارادونا على الإطلاق.ظهر ماتيوس لأول مرة مع بوروسيا مونشنغلادباخ عام 1979، بينما كان ظهوره الدولي الأول بعد عام واحد فقط.وفي عام 1984 انتقل إلى بايرن ميونيخ ليتوج معه بخمس بطولات بالدوري الألماني (1985، 1987، 1994، 1997، 1999)، إضافة إلى كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1996، وكأس ألمانيا الغربية، وكأس ألمانيا عامي 1986 و1998.ومن ثم لعب لإنتر ميلان من عام 1988 إلى عام 1992، وحصل على لقب الدوري الإيطالي في عام 1989 وكأس الاتحاد الأوروبي في عام 1991.من خلال لعبه في خط الوسط والدفاع، كان ماتيوس يحظى بالاحترام بسبب لياقته البدنية وذكائه وتسديداته القوية، فحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم بأوروبا في عام 1990 وعلى جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مرتين متتاليتين في 1990 و1992.في حين أنهى مسيرته الكروية مع فريق نيوجيرسي بالولايات المتحدة في صيف عام 2000، كما اعتزل في العام نفسه اللعب دولياً بعد خوضه 150 مباراة رفقة المنتخب الألماني.