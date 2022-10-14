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بطلة منتخب مصر تعود للحياة بعد توقف عضلة قلبها أكثر من 20 دقيقة

رياضة

2022-10-14 | 06:13
بطلة منتخب مصر تعود للحياة بعد توقف عضلة قلبها أكثر من 20 دقيقة
المصدر:
روسيا اليوم
2,397 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تمكنت بطلة منتخب مصر في الترايثلون، جومانا ياسر، من استعادة وعيها بعد توقف عضلة قلبها لمدة 22 دقيقة قبل إنعاشها.

خضعت چومانا للإسعافات الأولية ثم جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات محافظة الإسكندرية لتلقي العلاج بعد عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل المطلوبة، وبعدها عادة عضلة قلبها للضخ مرة أخرى بعد 22 دقيقة من توقفها.
 
وقال محمد الجوهري، مدرب چومانا ياسر لرياضة الترايثلون أنه وأخيرا بعد انقضاء 20 يوما بالعناية المركزة بدأت تستعيد وعيها مرة أخرى لتفتح عينيها وتبتسم وتصافح بأناملها الزوار.
 
وأضاف الجوهري: "الحمد لله كلنا نفسيتنا بدأت تتحسن بتحسن چومانا، ودا فضل من ربنا علينا" وأن الأمر ليس إلا مسألة وقت لتعود بطلة منتخب مصر إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى، طالبا استمرار الدعاء لها حتى تشفى تماما.

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