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تشكيلة شباب العراق لمواجهة الهند ضمن التصفيات الآسيوية
Alsumaria Tv
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تنشر وكالة السومرية، التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب في مواجهة نظيره الهندي ضمن تصفيات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس اسيا 2022.
وتجري المباراة في الساعة 4:30 عصر اليوم الجمعة، على ملعب نادي النصر في الكويت، بقيادة طاقم تحكيمي مؤلف من الحكم سو كين مان من هونك كونغ ويساعده جانغ من كوريا الجنوبية وعلي فكه من لبنان ، أما الحكم الرابع فسيكون سامر بدر من لبنان.
أدناه التشكيلة:
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