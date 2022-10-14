تشكيلة شباب العراق لمواجهة الهند ضمن التصفيات الآسيوية

وتجري المباراة في الساعة 4:30 عصر اليوم الجمعة، على ملعب نادي النصر في الكويت، بقيادة طاقم تحكيمي مؤلف من الحكم سو كين مان من هونك كونغ ويساعده جانغ من كوريا الجنوبية وعلي فكه من لبنان ، أما الحكم الرابع فسيكون سامر بدر من لبنان.أدناه التشكيلة: