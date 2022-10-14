لابورتا يخرج عن صمته ويحدد مصير تشافي وميسي

وقبل 48 ساعة على موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، فإن برشلونة يدخل المباراة في ظروف نفسية سيئة، وهو ما استدعى ظهور لابورتا على قناة النادي التلفزيونية.والسبب في ذلك يعود إلى أن الفريق بات قريبا من مغادرة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات عقب تعادله على ملعبه 3-3 أمام إنتر ميلان في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.لابورتا تحدث عن العديد من الأمور، في مقدمتها، مستقبل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، حيث قال رئيس النادي: "تشافي لديه ثقة الجميع، إنه مدرب رائع ، أنا مقتنع بأنه سيتحسن ويعطينا الكثير من النجاح".وتابع: "أنا أشعر بخيبة أمل لأن التعاقدات التي قمنا بها تجعلنا ننافس أكبر الفرق الأوروبية، ولكني أريد من الجماهير أن يستمروا في الاعتقاد بأن لدينا فريقًا تنافسيًا للغاية وأنه سيمنحنا الكثير من السعادة، على الجماهير دعم تشافي، تشافي يحتاج ذلك".وأردف: "هدفنا الرئيسي هذا الموسم هو المنافسة على لقب الدوري الإسباني والتتويج به، ولذلك، فإن موقعة الكلاسيكو مهمة للغاية".وعن إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان لصفوف برشلونة، قال لابورتا: "أعرف أن برشلونة يعني الكثير لميسي".وأكمل: "ولكن هل سيعود ميسي إلى برشلونة؟، ميسي لاعب في باريس سان جيرمان الآن، وعلينا احترام ذلك، لا يمكنني الحديث عن عودته الآن".