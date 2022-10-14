العراق يُغلب الهند برباعية في آسيوية الشباب

افتتح منتخب شباب العراق مشواره في تصفيات كأس آسيا 2022، بالفوز على نظيره الهندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، اليوم الجمعة.



وسجل أهداف العراق في المباراة التي احتضنها ملعب نادي النصر في الكويت، اللاعب عبد الرزاق قاسم في الدقيقة الأولى من اللقاء، فيما جاء الهدف الثاني عند الدقيقة 50 عبر اللاعب حيدر عبد الكريم.



وسجل علي صادق الهدف الثالث للعراق عند الدقيقة 63، أما الهدف الرابع فسجل عكسياً عند الدقيقة 70.