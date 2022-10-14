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محترفة عراقية تسجل أول "سوبر هاتريك" مع نادي الهلال السعودي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكنت العراقية شوخان نور الدين بتسجل اسمها كصاحبة أول "سوبر هاتريك" في تاريخ الفريق النسائي بنادي الهلال، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات أمام الشباب.
واستهل نادي الهلال مشواره بالدوري السعودي للسيدات بالفوز على الشباب بنتيجة 4/2، بقيادة العراقية شوخان نور الدين.
وأحرزت شوخان نور الدين 4 أهداف "سوبر هاتريك"، فيما نجح نادي الشباب في تسجيل هدفين.
يذكر أن نادي النصر دشن الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.
وتضم النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 أندية، هي: النصر، والهلال، واليمامة، والاتحاد، وشعلة الشرقية، والشباب، وسما، والأهلي.
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