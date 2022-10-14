محترفة عراقية تسجل أول "سوبر هاتريك" مع نادي الهلال السعودي

واستهل نادي الهلال مشواره بالدوري السعودي للسيدات بالفوز على الشباب بنتيجة 4/2، بقيادة العراقية شوخان نور الدين.وأحرزت شوخان نور الدين 4 أهداف "سوبر هاتريك"، فيما نجح نادي الشباب في تسجيل هدفين.يذكر أن نادي النصر دشن الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.وتضم النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 أندية، هي: النصر، والهلال، واليمامة، والاتحاد، وشعلة الشرقية، والشباب، وسما، والأهلي.