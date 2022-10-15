اليوم.. ملعب الشعب يحتضن قمة الجولة الثانية بين الزوراء والشرطة

حيث سيلتقي في تمام الساعة الثالثة عصراً فريقا نوروز والكرخ في المباراة التي يستضيفها ملعب الزوراء بقيادة الحكم مهند مناف، فيما يضيف ملعب النجف الأولمبي في تمام الساعة الخامسة والربع مواجهة أصحاب الأرض نادي النجف بفريق نفط البصرة بقيادة الحكم الدولي سالم عامر.ويضيف فريق أربيل فريق الكهرباء على ملعب فرانسو حريري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بقيادة الحكم الدولي علي صباح .وتختتم مباريات الجولة الثانية بمواجهة من العيار الثقيل تجمع القيثارة الخضراء بالنوارس في تمام الساعة الثامنة مساءً وعلى ملعب الشعب الدولي بقيادة الحكم الدولي مهند قاسم .