خسائر اقتصادية بالملايين.. كوارث بانتظار برشلونة حال الخروج من "التشامبيونزليغ"

وسقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه إنتر ميلان بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات "للتشامبيونزليغ".وفي حال أُقصي برشلونة من الدور الأول، سيمثل ذلك ضربة موجعة للفريق، ليس على المستوى الرياضي فقط، بل على المستوى الاقتصادي أيضاً.وأكدت صحيفة mundo deportivo الإسبانية أن "برشلونة سيخسر ما يقرب من 21 مليون يورو، في حال تكرر نفس سيناريو الموسم الماضي 2021-2022".وستكون هذه الخسائر من الأموال المرصودة فقط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تضاف إليها خسائر أخرى من الأموال المخصصة من حقوق البث التلفزيوني.وقامت إدارة برشلونة برصد هذا المبلغ في ميزانيتها بالفعل، وعليه فإنها تنتظر ما يُمكن وصفه "بالمعجزة" من أجل عبور الفريق إلى الدور ثمن النهائي.ومن أجل تحقيق هذه المعجزة، يحتاج برشلونة إلى فوزين متتاليين على بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، إلى جانب تعثر إنتر ميلان بالمباراتين، ولو بنتيجة التعادل.وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن "مجلس إدارة برشلونة رصد ميزانية قياسية للموسم الجاري، وذلك يوم الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بلغت ملياراً و255 مليون يورو".ورصدت الإدارة هذا المبلغ، بناءً على ثقتها بوصول الفريق الأول إلى الدور ربع النهائي من منافسات دوري الأبطال، على أقل تقدير.ولن يكون بمقدور برشلونة تعويض هذه الأموال، حتى لو كُتب له التتويج بلقب الدوري الأوروبي، وهي البطولة التي سيتجه إليها برشلونة في حال أنهى دور المجموعات في المركز الثالث.وتشكّل هذه الأرقام صدمة كبيرة لإدارة النادي، الذي يعاني من ديون تخطت المليار و350 مليون يورو، كما قام في الصيف الماضي برهن أصوله بعقود طويلة الأمد، فيما عُرف "بالرافعات الاقتصادية".ويمكن لبرشلونة أن ينجو من هذه الورطة حتى لو تعادل في مباراة وفاز في الثانية، شريطة أن يخسر "النيراتزوري" مباراتيه المقبلتين أمام فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ على التوالي.وسيتمكن الفريق "الكتالوني" من معرفة مصيره في البطولة قبل انطلاق مباراته ضد بايرن ميونخ، في الجولة الخامسة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، لأن إنتر سيستضيف فيكتوريا بلزن قبل تلك القمة بساعتين.وجمع برشلونة 4 نقاط من أربع مباريات، بفوز يتيم على فيكتوريا بلزن، وبخسارتين متتاليتين من بايرن وإنتر، ثم التعادل مع "النيراتزوري"، وهي حصيلة مخيبة جداً للفريق وأنصاره.وكان برشلونة قد ودع دوري الأبطال من الدور الأول في الموسم الماضي 2021-2022، بحلوله ثالثاً خلف بايرن ميونخ وبنفيكا.