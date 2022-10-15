قبيل الكلاسيكو.. نبأ سار لبرشلونة ومحزن لريال مدريد

السومرية نيوز – رياضة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد آخر جلساته التدريبة، صباح اليوم السبت، استعدادًا لمباراة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني.



غيابان في تدريبات ريال مدريد قبل الكلاسيكو

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ المران الأخير لريال مدريد لم يشهد حضور الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، في ظل عدم تعافيه من الإصابة بـ"عرق النسا"، حيث يغيب كورتوا عن الميرينغي منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حين أصيب في التدريبات قبل مباراة أوساسونا.

تأكد غياب البلجيكي كورتوا عن مباراة الكلاسيكو



وواصل كورتوا التدريب بمفرده، حيث لم يشارك في الجلسة الجماعية رفقة زملائه، ويعني ذلك استحالة إشراكه في مباراة الغد ضد برشلونة، وبذلك سيكون الدوليّ الأوكراني أندري لونين أساسيًا في عرين اللوس بلانكوس بمباراة الكلاسيكو.

وغاب أيضًا عن تدريبات ريال مدريد الجماعية، اليوم السبت، لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس؛ إذ يعاني الأخير من شد في العضلة الخلفية، ولم يتعاف بعد من إصابته.

وفي نفس السياق، ظهر الدولي الألماني أنطونيو روديغر في التدريبات الجماعية وهو يرتدي "قناعا"، بعد إصابته الدموية في مباراة شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ ظهور روديغر بالقناع في مران اليوم يعني أنّ مدافع تشيلسي السابق سيكون قادرًا على الظهور في الكلاسيكو بشكل طبيعي.

يُذكر أنّ برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، وهو نفس عدد نقاط ريال مدريد، الذي يأتي في المرتبة الثانية بفارق الأهداف عن النادي الكتالوني؛ إذ فاز كلا الفريقين في 7 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة من أصل 8 جولات أُقيمت في البطولة المحلية حتى الآن.