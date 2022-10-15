نوروز يهزم الكرخ بهدف نظيف في ممتاز الكرة

تغلب نادي نوروز، على نادي الكرخ بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.





وبهذا الفوز رفع نوروز رصيده لثلاث نقاط بالمركز السابع، بينما بقي الكرخ على نفس الرصيد وهو ثلاث نقاط بالمركز الثامن.

وجاء هدف نوروز الوحيد عبر اللاعب كلاوديو اوليفييرا دي سوزا، في الدقيقة 35 من المباراة.وبهذا الفوز رفع نوروز رصيده لثلاث نقاط بالمركز السابع، بينما بقي الكرخ على نفس الرصيد وهو ثلاث نقاط بالمركز الثامن.